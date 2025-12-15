Александр Головин подешевел на Transfermarkt на € 2 млн

Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина по версии Transfermarkt снизилась до € 18 млн. Ранее 29-летний хавбек монегасков оценивался в € 20 млн.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне российский футболист провёл 14 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Александра с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Ранее Головин выступал за ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России. Также центральный полузащитник трижды завоёвывал серебряные медали Мир РПЛ в составе армейцев.