Манчестер Юнайтед — Борнмут: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, состоится заключительный матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками. «Борнмут» располагается на 15-й строчке, у команды 20 набранных очков в 15 встречах. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ лондонский «Арсенал» с 36 очками.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ни конца ни края
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ни конца ни края
