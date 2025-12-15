«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 15 декабря, состоится заключительный матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками. «Борнмут» располагается на 15-й строчке, у команды 20 набранных очков в 15 встречах. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ лондонский «Арсенал» с 36 очками.