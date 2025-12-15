«Не думаю, что «Челси» его отдаст». Экс главный тренер сборной Украины Сабо — о Мудрике

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о сложившейся ситуации вокруг вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Ранее украинец сдал положительную допинг-пробу. Игрок был временно отстранён от участия в соревнованиях, ему грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

— Говорят, что «Челси» хочет отдать Михаила в аренду в «Страсбург» или «Севилью». Какой чемпионат ему бы подошёл?

— Нет, я не думаю, что «Челси» куда-то отдаст Мудрика, если дисквалификации удастся избежать. Они ж купили его за такие деньги! Для чего? Чтобы теперь отдать в аренду? Вряд ли. Скорее всего, это просто слухи. Но посмотрим. Скажу так: дай бог, чтобы Мудрику как можно скорее разрешили вернуться на поле, — приводит слова Сабо онлайн-издание «Украинский футбол».