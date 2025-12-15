Скидки
Быстров — о проблемах «Зенита»: Семак — заложник того, что у него много бразильцев

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игровых проблемах сине-бело-голубых в этом сезоне. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ с отставанием от «Краснодара» в одно очко.

«Семак заложник того, что у него много бразильцев, которые много с мячом [играют] и любят играть назад. Сейчас в чемпионате все это понимают — встал перед своей штрафной и по возможности играешь в контратаки. А «Зенит» если не обостряет, если Глушенков не бежит за спину…

Педро берёт мяч, обегает всех змейкой и всё равно отдает Венделу назад. Вендел побегал и отдал Нино назад. Проходит 30 минут, и они вспоминают — а вроде счёт 0:0, надо что-то делать. Если повезло — забили. А так они 90 минут мяч катают», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

