«Если ты 35 млн стоишь, значит, у тебя есть интеллект». Черчесов — о Жерсоне в «Зените»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об адаптации бразильского полузащитника Жерсона в «Зените». Хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом этого года.

«Его же кто-то выбрал по какой-то причине. Его же кто-то оценил по какой-то причине. Его же кто-то сравнил и видит в этой команде, в этом составе, на этой позиции по какой-то причине. Бывает так, что человек приезжает, а там другой город, другой воздух. Надо время на адаптацию, кому-то больше, кому-то меньше. Если игрок интеллектуальный, классный, это как актёр. Есть Джигарханян, который здесь Горбатого играет, а там в комедии играет, а есть футболист.

Если ты 35 млн стоишь, значит, у тебя есть интеллект. Ты можешь в эту игру так сыграть, в другую по-другому сыграть. Ты должен выполнять установки, которые перед тобой. Его брали на место Вендела? Возникает вопрос, если он не уехал, ты же не можешь в 12 игроков играть. Команда должна быть командой. Когда ты начинаешь всех впихивать в состав — это самая большая проблема», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».