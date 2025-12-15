Скидки
Черчесов высказался об игре «Зенита» без профильного центрального нападающего

Черчесов высказался об игре «Зенита» без профильного центрального нападающего
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» без профильного центрального нападающего. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Краснодара» «Зенит» отстаёт на одно очко.

«Наверное, у Семака нет идеи-фикс убрать всех нападающих. Видимо, по той или иной причине они не готовы. Ему надо найти варианты, чтобы выиграть — с нападающими или без них.

Он такое решение принял, и оно неплохо работает. Хотя есть профильные нападающие. Сейчас будут сборы, у них же есть интеллект, и они должны выполнить определённую работу, чтобы соответствовать», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

