Главная Футбол Новости

Турецкий клуб предложил «Барселоне» аренду Марка-Андре тер Штегена — Конур

Турецкий клуб предложил «Барселоне» аренду Марка-Андре тер Штегена — Конур
Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в своём аккаунте в соцсети Х.

По информации источника, интерес к немецкому голкиперу проявил стамбульский «Бешикташ», который уже сделал официальное предложение каталонцам об аренде 33-летнего футболиста.

Однако, как сообщается, сам тер Штеген не выражает желания покидать испанскую Ла Лигу ради менее статусного чемпионата.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Его текущий трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого голкипера в € 7 млн.

