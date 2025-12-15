«Для меня — это плохо». Черчесов — о совмещении работы в клубе и сборной

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о совмещении должностей в клубе и сборной. Специалист заявил, что лично для него совмещение — это негативное явление.

«Я был главным тренером сборной и на деле доказал, что не хочу быть совместителем. Я не говорю, что это плохо, но для меня — это плохо. Я бы даже сборную и любительскую команду не тренировал, потому что — зачем отвлекаться, если занимаешься своим делом. Это дополнительная нагрузка и концентрация внимания. Тебя рвут на части. Зачем это надо?» — сказал Станислав Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».