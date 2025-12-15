Скидки
Орлов объяснил, почему ЦСКА и «Локомотив» отстают от «Краснодара» и «Зенита»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерах Мир Российской Премьер-Лиги. Он объяснил, почему «Локомотив» и ПФК ЦСКА уступают «Зениту» и «Краснодару».

«Краснодар» стабилен, «Зенит» тоже силён. ЦСКА и «Локомотив» чуть ниже, потому что у них всё-таки короткая скамейка, явно не хватает игроков основных. Но они подтянутся», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

