Черчесов: я был бы рад, что Соболев у меня, но не могу сказать, что он бы играл

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о центральном нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Был бы я рад Соболеву в составе? Я был бы рад, что он у меня, но я не могу сказать, что он бы играл», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Соболев стал игроком «Зенита» в летнее трансферное окно — 2024. Ранее футболист играл за московский «Спартак». Действующий контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.