Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны других клубов

Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны других клубов
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что слухи о возможном трансфере на него не влияют. Ранее в турецких СМИ появилась информация, что в Кисляке заинтересован «Галатасарай».

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти всё что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА. Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне.

Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», — приводит слова Кисляка ТАСС.

Материалы по теме
Матвей Кисляк оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении армейцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android