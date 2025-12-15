Сенников скептически оценил перспективы Лукаса Веры в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников скептически оценил перспективы полузащитника Лукаса Веры в составе железнодорожников. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вера подпишет контракт с «Локомотивом» с зарплатой 5 млн рублей в месяц.

«Вера — хороший и техничный игрок, больше работает над созиданием. Возможно, будет вторым номером Батракова в такой позиции. Вряд ли он будет где-то с фланга играть, хотя такая ситуация возможна — ротация Руденко, Бакаева. Может, Салтыков уходит, или Пиняева в аренду отдадут. Думаю, в «Локомотиве» могут быть какие-то изменения. Этот игрок может помочь, так же как и Пруцев.

По качествам Вера и Баринов отличаются, хотя позиции похожи. Вера может быть лидером, но не знаю, как он им станет, когда сейчас на поле Батраков. Нельзя угадать, заиграет Вера или нет. Хорошо угадали с Руденко, Бакаевым и Пруцевым. А Вера, возможно, и не заиграет из-за конкуренции. На данный момент не вижу ему места на поле», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.