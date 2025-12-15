Скидки
«Милан» продлит контракт с Алексисом Салемакерсом до 2030 года — Романо

Футбольный клуб «Милан» планирует продлить контракт с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Салемакерс стал важной частью команды под руководством главного тренера Массимилиано Аллегри. Бельгиец выступает за «Милан» почти шесть лет, начиная с января 2020 года, когда он подписал контракт с клубом, перебравшись из бельгийского «Андерлехта». За переход игрока «Милан» заплатил € 8 млн.

Согласно информации источника, новый контракт будет действовать до лета 2030 года. В рамках этого соглашения значительно вырастет гонорар Салемакерса — с € 1 млн до € 3 млн за сезон.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 20 млн.

