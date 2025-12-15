Черчесов оценил игру Джона Кордобы в этом сезоне

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в этом сезоне. Колумбиец провёл 24 матча на клубном уровне, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

«Кордоба, по-моему, играет не на своём уровне, а чуть ниже. Вы можете по-другому смотреть, наслаждаясь его симуляциями, а я смотрю, что он в игре сделал. Сперцян в «Краснодаре» сейчас влияет на результат больше, чем Кордоба. В прошлом сезоне было наоборот», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ.