Быстров — о Соболеве: столб здоровенный в соку самом и передвигается как инвалид

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева за игру в этом сезоне. Форвард провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Семак же очень много шансов даёт Соболеву и на 90 минут ставит, хотя тот ничего не показывает. В «Зените» трудно играть нападающим, когда не играют вперёд. 80% времени поперёк и назад, как нападающему в этот момент действовать? На тебя нет подач, он скучает и начинает опускаться ниже, чтобы мяч потрогать, этого тоже делать нельзя. Когда ему предоставляется шанс, он не может его реализовать. Если бы в каждом матче, где Соболев играет невнятно, он забивал свой один гол, то пришла бы уверенность, но он не забивает. Естественно, мы его будем критиковать.

Меня это не устраивает, что стоит столб здоровенный в соку самом и передвигается как инвалид. Когда тебе дают мяч, как с «Краснодаром», у тебя три метра форы, а тебя центральный защитник догоняет, для меня это вообще невозможно представить. Ты должен включиться так, чтобы искры летели из-под ног, а этого нет. Мы хотим видеть то, что делает Холанд, а Соболев стоит как истукан», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».