Черчесов: Барко вывел «Спартак» на другой уровень, Аугусто «Краснодар» — нет

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре центрального полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто. В нынешнем сезоне бразилец провёл 24 матча на клубном уровне и забил три мяча.

«Когда Барко пришёл в «Спартак», он их вывел на другой уровень. Вальбуэна, когда пришёл в «Динамо», тоже вывел на другой уровень. Дуглас Аугусто — железный основной игрок, но он не вывел на другой уровень «Краснодар», а сделал их более стабильными и сбалансированными. Ленини заиграл по-новому, без потери качества они продолжили по-другому играть», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ.