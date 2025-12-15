Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: Барко вывел «Спартак» на другой уровень, Аугусто «Краснодар» — нет

Черчесов: Барко вывел «Спартак» на другой уровень, Аугусто «Краснодар» — нет
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре центрального полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто. В нынешнем сезоне бразилец провёл 24 матча на клубном уровне и забил три мяча.

«Когда Барко пришёл в «Спартак», он их вывел на другой уровень. Вальбуэна, когда пришёл в «Динамо», тоже вывел на другой уровень. Дуглас Аугусто — железный основной игрок, но он не вывел на другой уровень «Краснодар», а сделал их более стабильными и сбалансированными. Ленини заиграл по-новому, без потери качества они продолжили по-другому играть», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
«В «Зенит» не отправляют, подозрительно». Черчесов — о слухах про свой уход в топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android