Луис Каррион уволен с поста главного тренера испанского «Овьедо»
Испанский клуб «Овьедо» расстался с тренером Луисом Каррионом после серии неудач. За восемь матчей под его руководством команда не одержала ни одной победы. Последней каплей для руководства клуба стал разгром в Севилье, где «Овьедо» проиграл 0:4.
Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Адамс – 4' 2:0 Соу – 22' 3:0 Менди – 51' 4:0 Эджуке – 89'
Удаления: нет / Карму – 83'
Теперь перед клубом стоит задача срочно найти нового главного тренера, так как уже в ближайшую субботу предстоит важный матч c «Сельтой» из Виго.
Каррион возглавлял «Овьедо» с октября 2025 года, за это время команда провела девять матчей, в которых четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Официальное заявление об отставке было опубликовано 14 декабря 2025 года на сайте «Овьедо».
