Луис Каррион уволен с поста главного тренера испанского «Овьедо»

Испанский клуб «Овьедо» расстался с тренером Луисом Каррионом после серии неудач. За восемь матчей под его руководством команда не одержала ни одной победы. Последней каплей для руководства клуба стал разгром в Севилье, где «Овьедо» проиграл 0:4.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Адамс – 4'     2:0 Соу – 22'     3:0 Менди – 51'     4:0 Эджуке – 89'    
Удаления: нет / Карму – 83'

Теперь перед клубом стоит задача срочно найти нового главного тренера, так как уже в ближайшую субботу предстоит важный матч c «Сельтой» из Виго.

Каррион возглавлял «Овьедо» с октября 2025 года, за это время команда провела девять матчей, в которых четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Официальное заявление об отставке было опубликовано 14 декабря 2025 года на сайте «Овьедо».

