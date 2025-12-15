Владимир Быстров выделил лучших игроков РПЛ 2025 года

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров выделил лучших игроков Мир РПЛ по итогам 2025 года.

«Кисляка и Батракова включил бы в тройку лучших игроков года. Третьего сложнее выбрать. Сперцян? Нет, я жду от него ещё большего. Да, он играет лучше, чем в прошлом сезоне, тащит «Краснодар», его игрой наслаждаешься. Но кто-то должен его держать, чтобы он докатил этот сезон. Не хочу, чтобы он делал паузу, а реально шёл до конца на таком же уровне. Поэтому не включаю его в этот список», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!»

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.