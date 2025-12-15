Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров выделил лучших игроков РПЛ 2025 года

Владимир Быстров выделил лучших игроков РПЛ 2025 года
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров выделил лучших игроков Мир РПЛ по итогам 2025 года.

«Кисляка и Батракова включил бы в тройку лучших игроков года. Третьего сложнее выбрать. Сперцян? Нет, я жду от него ещё большего. Да, он играет лучше, чем в прошлом сезоне, тащит «Краснодар», его игрой наслаждаешься. Но кто-то должен его держать, чтобы он докатил этот сезон. Не хочу, чтобы он делал паузу, а реально шёл до конца на таком же уровне. Поэтому не включаю его в этот список», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!»

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Думаю, Ндонг не обидится». Черчесов назвал топ-3 игроков РПЛ в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android