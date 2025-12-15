Владимир Быстров высказался об оптимизации бюджета «Зенита» при Зырянове

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию об оптимизации бюджета в клубе. 13 декабря 2025 года заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что клуб перешёл в режим экономии после назначения Константина Зырянова на пост председателя правления в конце августа 2025-го.

«Оптимизация в «Зените» при Зырянове? Её тоже можно по-разному делать, либо с головой к трансферам подойти, либо совсем тупо», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ.