«Дима разберётся». Черчесов — о ситуации с Бариновым в «Локомотиве»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о сложившейся ситуации вокруг полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее появилась информация, что хавбек железнодорожников не будет продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом.

«В ситуации с Бариновым, с капитаном команды, меня удивляет, что довели дело до того, что он общается с другими клубами. Не доводите до этого. Я Баринова знаю как облупленного. У нас нет крепостного права. У вас есть футболист, который хорошо играет. Надо опережать события, чтобы вы первыми пришли, ему дали, он подписал — и работайте дальше. Баринова не устраивают условия как легенду клуба, его это задело? Я был в этой ситуации, но был постарше, меня это не задело. Ну и что, что я вратарь, вратарь — тоже человек. Уважение игрока и клуба — это просто слова.

Говорить, что мы тебя уважаем и любим — это хорошо, но дальше только цифры. Только по тому, что в контракте написано, могу понять, уважают меня или нет. И у меня там были не уважение, не вера и сомнения. Мне в итоге дали новый контракт, и мы ещё три раза чемпионами стали в 37, 38, 39 лет [Черчесова]. Всегда надо садиться и обсуждать. У меня в лифте на потолке написано: «Если хочешь понять соседа — поговори с ним». Если вы хотите понять футболиста — поговорите с ним. У Баринова неприятная ситуация, но он умный и порядочный парень, думаю, разберётся», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»