«Спартак» объявил имя лучшего игрока по итогам ноября и декабря

Пресс-служба московского «Спартака» объявила имя лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря. Им стал крайний нападающий Пабло Солари. На счету аргентинца три гола и две результативные передачи в шести играх последнего осеннего и первого зимнего месяцев. За Солари отдали свои голоса 49% болельщиков красно-белых.

Для Пабло эта награда стала первой в карьере. К московскому клубу вингер присоединился в феврале 2025 года. Всего в нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Солари в € 7 млн.