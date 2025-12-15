Сергей Некрасов: российские игроки должны превращаться в звёзд и делать разницу на поле

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о проблеме низкой результативности российских футболистов в команде.

— Активно обсуждалась новость, что в первом круге РПЛ за «Спартак» не забивали российские футболисты. Игорь Дмитриев оформил первый российский гол в дерби с ЦСКА. Беспокоит ли клуб положение российских игроков в команде?

— Группа атаки «Спартака» состоит таким образом — она сформирована в основном из легионеров. Но забил Игорь Дмитриев, у Романа Зобнина были моменты в последних матчах. И мы с собой на сборы везём целый ряд очень сильных ребят из второй команды, которые уже ездят с нами на матчи, но пока не выходили на поле. Безусловно, в клубе есть понимание, что российские игроки должны превращаться из звёздочек в звёзд и делать разницу на поле. Но это уже более долгосрочный проект», — приводит слова Некрасова Legalbet.

По итогам 15 туров РПЛ «Спартак» забил 24 гола, ни один из которых не был забит россиянами. Лидером в этом компоненте среди российских клубов стал «Локомотив», где россияне забили 30 из 31 гола.