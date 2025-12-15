Скидки
Быстров: на наших тренеров в РПЛ приятно смотреть, в отличие от второсортных иностранцев

Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров рассказал, что ему приятнее смотреть на работу российских тренеров в Мир РПЛ, чем на деятельность посредственных иностранцев.

«Когда в РПЛ приходят наши тренеры с большим именем, как Черчесов, на них приятно смотреть, в отличие от второсортных иностранцев. Им полностью доверяют, мы это хаваем, терпим, а потом всё равно выгоняем. Какая польза от прихода Морено и таких как он? Да никакой пользы», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

«Для меня — это плохо». Черчесов — о совмещении работы в клубе и сборной
Комментарии
