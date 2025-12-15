«Я обязательно со всем справлюсь!» Алдонин поблагодарил футбольное сообщество за поддержку

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, у которого ранее было выявлено онкологическое заболевание, выразил благодарность всем, кто поддерживает его.

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать! Нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Безумно благодарен каждому, кто принимает участие в матче, за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких, для меня. Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное — берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», — передаёт слова Алдонина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня прошёл футбольный турнир в поддержку Евгения Алдонина, он обратился к участникам по видео.