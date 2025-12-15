«Вы что наделали?» Станислав Черчесов — о трансферах «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о трансферной политике московского «Спартака». Летом из клуба ушли, в числе прочих, полузащитник Данил Пруцев, хавбек Хесус Медина, защитник Алексис Дуарте и некоторые другие футболисты.

«Если новый тренер «Спартака» понимает в футболе, он скажет обязательно: «Дайте Пруцева». Я вообще не понимаю, зачем его отдали. Взяли игроков под тренера, а уже тренера нет. Это вопрос к клубу. Пришёл Гарсия за 20 млн, а ему места нет. Пришёл Солари, а ему тоже нет места. Вы что наделали? Гарсия и его представитель, думаю, тоже не понимают, зачем ему платят столько денег и не находят места.

У тебя Угальде 18 забил, а ты не знаешь, что с этим Гарсией делать. В итоге Гарсию приобрели и одновременно не приобрели. Когда я работал в «Спартаке», взял Веллитона. Когда я ушёл, он также играл. Не потому что он мне нравится и я его люблю, а потому что клубу оставляю футболиста», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».