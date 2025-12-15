Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра

Мануэль Нойер выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра
Комментарии

Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя из-за травмы, полученной им в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:2). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Карл – 29'     1:1 Потульский – 45+2'     1:2 Сон – 67'     2:2 Кейн – 87'    

Медицинская служба «Баварии» подтвердила, что Нойер получил разрыв мышцы правого бедра. Сроки его восстановления не уточняются.

Этот матч стал для «Баварии» лишь второй ничьей за сезон, во всех остальных матчах команде удалось одержать победу. Набрав 38 очков за 14 туров, она уверенно занимает первую строку турнирной таблицы немецкого чемпионата. Нойер сыграл в 12 матчах из 14, в пяти из них он не пропустил ни одного гола.

Материалы по теме
Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: считаю его одним из лучших вратарей в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android