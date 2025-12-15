Мануэль Нойер выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра

Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя из-за травмы, полученной им в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:2). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Медицинская служба «Баварии» подтвердила, что Нойер получил разрыв мышцы правого бедра. Сроки его восстановления не уточняются.

Этот матч стал для «Баварии» лишь второй ничьей за сезон, во всех остальных матчах команде удалось одержать победу. Набрав 38 очков за 14 туров, она уверенно занимает первую строку турнирной таблицы немецкого чемпионата. Нойер сыграл в 12 матчах из 14, в пяти из них он не пропустил ни одного гола.