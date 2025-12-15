Черчесов: российские тренеры же не под санкциями? «Динамо» надо пользоваться

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов порассуждал на тему того, кто должен быть главным тренером московского «Динамо». Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин. Исполняющим обязанности главного тренера с тех пор является Ролан Гусев.
«Кто будет новым тренером «Динамо»? Российские тренеры же не под санкциями? Этим добром надо пользоваться», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
«Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».