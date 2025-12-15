Маргарян: «Балтика» не планирует зимнюю распродажу, но готова рассмотреть предложения

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сообщил, что клуб не собирается проводить массовую распродажу футболистов в зимнее трансферное окно. Он подчеркнул, что любые конкретные предложения по игрокам будут рассматриваться индивидуально.

«Балтика» не планирует устраивать массовую распродажу своих футболистов в зимнее трансферное окно, это важно понимать. Но в то же время мы понимаем и здраво оцениваем стоимость наших игроков. И если зимой нам поступит конкретное предложение по одному из футболистов выше его рыночной стоимости, рассмотрим и обсудим такой вариант. Обсудим с клубом, тренерским штабом и самим футболистом», — приводит слова Маргаряна «РБ Спорт».

На данный момент команда, которой руководит Андрей Талалаев, занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 35 очков.