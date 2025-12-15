Черчесов — об эмоциональности штаба Станковича: выбегают, орут, успокойтесь вы уже

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об эмоциональности ранее возглавлявшего «Спартак» Деяна Станковича и его тренерского штаба. Сербский специалист покинул красно-белых в ноябре этого года.

«Могло ли у Станковича сложиться лучше в «Спартаке»? Могло. Что не получилось? Не знаю, с ним не знаком. Станкович эксплуатировал игроков? Я тоже их эксплуатирую, но нужно делать это аккуратно, а не как машина. Когда играли с ними, у штаба «Спартака» были эмоции, которые и на меня начали действовать. Выбегают, орут. Успокойтесь вы уже. Некрасиво. Эмоции эмоциями, мы и сами не в летаргическом сне, но должны быть границы какие-то», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»