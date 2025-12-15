Агент Кузьмичёв заявил, что хочет вернуться к работе в клубе

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что хочет вернуться к работе в клубе.

«Ни для кого не секрет, что я подключился к агентской работе во многом из-за болезни Вадима Шпинёва. Сейчас он почти полностью восстановился, надеюсь, в ближайшее время сможет полноценно заниматься этим. А мне, как известно, больше интересна клубная работа. Поэтому когда Вадим полностью восстановится, хочу сконцентрироваться на этом, если поступят интересные предложения», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.