Станислав Черчесов ответил Ролану Гусеву на слова о физической готовности «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слова исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева о физической форме своей команды. После ухода из клуба Валерия Карпина временный наставник бело-голубых раскритиковал подготовку игроков к сезону.

«Не согласен с Роланом Гусевым по физической готовности «Динамо». У нас все цифры есть, и «Динамо» – самая бегущая команда. Единственное – они бегут дома, на выезде – меньше»», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

Напомним, позже Гусев извинился перед Валерием Карпиным за слова после его увольнения из «Динамо». На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

