Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Этот сильнее». Александр Головин сравнил нынешний «ПСЖ» с командой времён Неймара

«Этот сильнее». Александр Головин сравнил нынешний «ПСЖ» с командой времён Неймара
Комментарии

Футболист «Монако» Александр Головин в разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким сравнил нынешний «Пари Сен-Жермен» с командой времён бразильца Неймара. Форвард выступал за парижан с 2017 по 2023 год.

Слуцкий: По твоим ощущениям, вот этот «ПСЖ», в сравнении с неймаровским, со всеми предыдущими….
Головин: Этот сильнее.

Слуцкий: Этот сильнее?
Головин: Да-да, сильнее, точно. Все бегают, все обороняются, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в чемпионате Франции. Действующие победители Лиги 1 и Лиги чемпионов УЕФА набрали 36 очков в 16 матчах и отстают от лидирующего «Ланса» на одно очко.

Материалы по теме
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Видео
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android