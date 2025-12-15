Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла может вернуться в Лигу 1 — Ouest-France

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла может вернуться в Лигу 1 — Ouest-France
Комментарии

Атакующий полузащитник «Олимпиакоса» Реми Кабелла близок к переходу в «Нант». Об этом сообщает Ouest-France.

На данный момент французская команда находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1 и стремится усилить состав во избежание вылета из высшего дивизиона национального первенства. Руководство «Нанта» активно ведёт переговоры с игроком, который пополнил состав «Олимпиакоса» прошлым летом, его контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее греческая команда не внесла Реми в заявку для участия в Лиге чемпионов, полузащитник готов вернуться в Лигу 1. По данным источника, речь идёт об аренде на шесть месяцев.

Ранее Кабелла также играл за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он провёл за команду 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Материалы по теме
Экс-игрок «Монако» и «Марселя» Валер Жермен объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android