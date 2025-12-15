Скидки
«Крылья Советов» объявили дату возвращения игроков команды после зимнего перерыва

«Крылья Советов» в телеграм-канале клуба объявили дату возвращения игроков команды после зимнего перерыва и место проведения тренировочных сборов.

«Команда соберётся 8 января в Москве, где на следующий день пройдет медицинский осмотр. После УМО 10 января «Крылья» отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Все три сбора команда проведёт в Турции. В рамках подготовки запланированы контрольные матчи.

Первый УТС продлится с 10 по 24 января, второй – пройдёт с 29 января по 10 февраля, а третий – с 15 по 27 февраля.

По завершении третьего сбора команда вернётся в Москву, где сыграет матч 19-го тура с «Динамо», – сообщает телеграм-канал самарского клуба.

После 18 туров подопечные Магомеда Адиева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

