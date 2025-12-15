Скидки
Алексей Миранчук ответил, в чём брат Антон Миранчук сильнее него

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в формате блиц-опроса ответил, в чём его превосходит брат Антон Миранчук, который выступает за московское «Динамо». Ранее оба футболиста выступали за «Локомотив».

— Чем Антон сильнее тебя?
— Думаю, характер и… Скиллы лучше, обращение с мячом, — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» из США с лета 2024 года. В американский клуб полузащитник перебрался из итальянской «Аталанты». Антон Миранчук с лета текущего года защищает цвета «Динамо», в которое перешёл из швейцарского «Сьона».

