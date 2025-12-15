Флорентино Перес: дело Негрейры — самый серьёзный скандал в футболе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о деле Негрейры.

«Главная проблема «Реала» — ситуация с судейством. Как вы прекрасно знаете, крайне серьёзная ситуация, сложившаяся почти за два 10-летия из-за дела Негрейры, заслуживает справедливости. Совершенно непостижимо, что руководство [лиги] оставило «Реал» в этой борьбе в одиночестве. Как возможно, чтобы президент ассоциации арбитров просил нас забыть об этом? Как мы можем забыть самый большой скандал в истории футбола? Как могут Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига вести себя таким образом? Они обязаны обеспечивать честность.

Дело Негрейры — самый серьёзный скандал в современном футболе. Мы знаем, что за технические заключения по судьям было выплачено более € 8 млн. И, кроме того, тренеры их даже не получали. Кто может поверить, что за эти заключения, о существовании которых тренеры даже не знали, заплатили? Это подчёркивает необходимость радикальных перемен.

[В матче «Алавес» – «Реал» Мадрид (1:2)] нас обслуживал арбитр, который угрожал принять меры против нашего клуба накануне финала Кубка Испании [Гонсалес Фуэртес, который работал на VAR]. И, похоже, фолы, допущенные на Винисиусе и Родриго, не были пенальти. Это новинка того сезона.

Возможно, некоторые клубы вылетели из высшего дивизиона в результате дела Негрейры. Наш футбол пострадал, и справедливость должна восторжествовать. Не забывайте, следственный судья по этому делу назвал это системной коррупцией. А «Барселона» признала, что эти платежи были произведены, потому что было удобно. Почему? Зачем? Мадрид будет продолжать настаивать, и вы, СМИ, играете в этом основополагающую роль», — приводит слова Переса Sport.es.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ