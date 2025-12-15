Скидки
«Скоро». Златан Ибрагимович опубликовал фото с факелом Олимпийских игр — 2026 в Италии

Комментарии

Златан Ибрагимович, советник президента «Милана» Паоло Скарони, опубликовал фотографию с факелом зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Ранее экс-футболист сборной Швеции попал в число факелоносцев и примет участие в церемонии открытия.

«Скоро...» — подписал фотографию с факелом и талисманами соревнований Ибрагимович в соцсети X, отметив официальный аккаунт предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр.

Фото: Златан Ибрагимович в соцсети X

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

