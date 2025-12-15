Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил имя лучшего игрока по итогам ноября и декабря

«Зенит» объявил имя лучшего игрока по итогам ноября и декабря
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила имя лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря. Им стал атакующий полузащитник Максим Глушенков. На счету россиянина два гола и одна результативная передача в шести играх последнего осеннего и первого зимнего месяцев. Хавбек одержал победу в голосовании болельщиков в третий раз подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего футболиста 21 проведённый матч, 10 голов и семь результативных передач во всех турнирах в составе сине-бело-голубых. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 12 млн.

Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanykJdEhG
Материалы по теме
«Зенит» больше тайма мучился с главным аутсайдером РПЛ. Но включился Глушенков
«Зенит» больше тайма мучился с главным аутсайдером РПЛ. Но включился Глушенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android