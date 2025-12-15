«Зенит» объявил имя лучшего игрока по итогам ноября и декабря

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила имя лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря. Им стал атакующий полузащитник Максим Глушенков. На счету россиянина два гола и одна результативная передача в шести играх последнего осеннего и первого зимнего месяцев. Хавбек одержал победу в голосовании болельщиков в третий раз подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего футболиста 21 проведённый матч, 10 голов и семь результативных передач во всех турнирах в составе сине-бело-голубых. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 12 млн.