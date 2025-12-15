Скидки
Тренер «Марселя» Де Дзерби: Балерди должен понять, хочет ли он стать великим футболистом

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о защитнике команды Леонардо Балерди, который принял участие в матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:0), выйдя на поле во втором тайме со скамейки запасных. Игрок вышел на замену на 58-й минуте встречи.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

«С Лео всё хорошо в физическом плане, мне очень жаль оставлять его в запасе, ведь мне так нравится его игра. Он знает, почему я так поступаю. Ему нужно перейти на новый уровень, Балерди должен понять, хочет ли он стать великим футболистом или [остаться] просто игроком с большим потенциалом. Это касается работы с мячом и без мяча», — приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

