«Зенит» выпустит книгу в честь 100-летия клуба, Аршавин и Тимощук — на обложке

Санкт-петербургский «Зенит» анонсировал выход книги, приуроченной к 100-летнему юбилею команды. На обложке издания, изображены экс-футболисты сине-бело-голубых Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук.

«Читателей ожидает полное погружение в атмосферу «Зенита» разных эпох, знакомство с его легендарными игроками и тренерами, а также последовательный рассказ об основных событиях на пути к статусу самой титулованной команды России.

Санкт-Петербург — родина российского футбола. На первых страницах книги читатели узнают о появлении самой популярной игры с мячом в столице Российской империи, первых петербургских спортивных коллективах и турнирах, о легендарном Георгии Дюперроне — основоположнике российского футбола», — говорится на официальном сайте «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

Презентация книги состоится 19 декабря. В ней примут участие создатели издания, а также председатель правления клуба Константин Зырянов, директор по коммуникациям Жанна Дембо и экс-полузащитник Владислав Радимов. Ведущим мероприятия станет комментатор Геннадий Орлов.

