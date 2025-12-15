Агент Чалова ответил, есть ли интерес к игроку со стороны клубов РПЛ

Представляющий интересы нападающего ПАОКа Фёдора Чалова футбольный агент Шандор Варга высказался о внимании к футболисту со стороны других клубов.

«Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», — приводит слова агента «Советский спорт».

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в 2024 году. Ранее он также выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» в 2022-м. В текущем клубном сезоне 27-летний Фёдор Чалов провёл 21 матч, в котором забил три гола и отдал одну результативную передачу. На данный момент ПАОК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.