Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чалова ответил, есть ли интерес к игроку со стороны клубов РПЛ

Агент Чалова ответил, есть ли интерес к игроку со стороны клубов РПЛ
Комментарии

Представляющий интересы нападающего ПАОКа Фёдора Чалова футбольный агент Шандор Варга высказался о внимании к футболисту со стороны других клубов.

«Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», — приводит слова агента «Советский спорт».

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в 2024 году. Ранее он также выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» в 2022-м. В текущем клубном сезоне 27-летний Фёдор Чалов провёл 21 матч, в котором забил три гола и отдал одну результативную передачу. На данный момент ПАОК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Материалы по теме
Рыночная стоимость Фёдора Чалова упала на € 2 млн — Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android