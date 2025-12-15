Головин: Тчуамени? Мне он никогда не нравился, вообще не мог отдать пас. В «Реале» так же

Футболист «Монако» Александр Головин в разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким критически высказался об экс-партнёре по клубу Орельену Тчуамени. Французский опорник выступает за мадридский «Реал» с лета 2022 года.

Головин: Тчуамени? Мне он никогда не нравился и до сих пор не нравится. Он вообще не мог отдать пас на 20 метров – да он и так же не отдаёт в «Реале».

Слуцкий: Ты когда вырастешь, иди в эксперты (смеётся), — обсудили Головин и Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин принял участие в 10 матчах за «Монако». На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.