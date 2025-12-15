Дмитрий Тихий пожаловался в ФИФА на турецкий «Серик» в связи с долгами по зарплате

Российский защитник Дмитрий Тихий сообщил, что его бывший клуб «Серик Беледиеспор» до сих пор имеет перед ним долг по зарплате.

«Серик» так и не выплатил мне ни одной зарплаты за те четыре месяца, которые я играл в Турции. На связь по этому вопросу из клуба тоже никто не выходил. Поэтому мы вместе с юристом направили заявление в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Ждём даты заседания палаты по разрешению споров ФИФА по моему вопросу», — рассказал Тихий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Во втором турецком дивизионе Тихий провёл семь матчей, не записав на свой счёт результативных действий.