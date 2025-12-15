Президент «Реала» Перес: мы очень рады будущему нашего клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в преддверии Нового года раскритиковал Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Ла Лигу за безнаказанность «Барселоны» по делу Негрейры, после чего отметил успехи своего клуба.

«И несмотря на эту очень печальную ситуацию для всех [ситуация «Барселоны» по делу Негрейры], очень рады будущему нашего клуба. Мы являемся свидетелями завершения реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу», которым восхищаются все, кто его посещает. Исторический матч НФЛ продемонстрировал миру энтузиазм, вызванный преображением «Бернабеу», который теперь стал одной из величайших авангардных икон спорта и одной из главных туристических достопримечательностей Мадрида. Гордимся тем, что можем внести свой вклад в престиж нашего города и нашей страны с помощью этого стадиона.

И в заключение. От имени совета директоров мадридского «Реала» и от себя лично желаем вам и вашим семьям счастливого Рождества и Нового года, который принесёт всем здоровье, счастье и профессиональные успехи», – приводит слова Переса официальный сайт «сливочных».

Ранее матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) между клубами «Вашингтон Коммандерс» и «Майами Долфинс» прошёл на домашней арене мадридской команды «Сантьяго Бернабеу».