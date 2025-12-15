Скидки
Черчесов — о низкой результативности Садулаева: его в ЦСКА долго сватали, это повлияло

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о низкой результативности вингера грозненцев Лечи Садулаева в сезоне-2025/2026. В 18 матчах первой части Мир Российской Премьер-Лиги у футболиста ни одного гола за клуб. Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны ЦСКА.

«Почему такой нерезультативный сезон проводит Лечи Садулаев? Я тоже ему этот вопрос задаю и не только ему. У нас и Самородов забил всего два мяча. Если вы обратите внимание на крайних полузащитников в других моих клубах, например, Ионов в «Динамо» забил 13, отдал семь, Джуджак на другом фланге 13 отдал, семь забил.

В «Ференцвароше», «Легии», «Спартаке» было то же самое. Быстрова я никогда не ограничивал в атаке. Лечи в ЦСКА долго сватали, конечно, это тоже на него повлияло. Я отправил игроков в отпуск и сказал, чтобы они вернулись с правильным настроем. Лечи же никуда не переходит сейчас? Никуда. Значит, он должен во время паузы сконцентрироваться полностью на «Ахмате».

За сборную он не забил, а добил. У него есть объём работы, он отрабатывает назад, если бы этого не делал, у нас бы в обороне проблемы были. Меня это коробит как тренера, что я не могу повлиять на Садулаева, чтобы тот начал забивать», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

