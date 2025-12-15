«Милан» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексисом Салемакерсом

Футбольный клуб «Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.

Срок действия трудового договора футболиста с итальянской командой теперь действует до лета 2031 года.

Бельгиец выступает за «Милан» почти шесть лет, начиная с января 2020 года, когда он подписал соглашение с клубом, перейдя из бельгийского «Андерлехта». По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

К этому моменту в активе Алексиса Салемакерса 159 матчей в футболке «россонери», в которых он забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.