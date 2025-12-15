Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры после разрыва контракта с «Сериком»

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал о возможном продолжении карьеры после разрыва контракта с турецким «Серик Беледиеспор». Клуб из второго дивизиона турецкого чемпионата до сих пор не выплатил игроку зарплату.

«После расторжения контракта с «Сериком» самостоятельно поддерживаю форму в Москве. У нас собралась группа ребят без контрактов или после травм, кому нужно поддерживать или набирать кондиции. Занимаемся с тренером – своего рода мини-сбор перед сборами. В Турции я играл постоянно, поэтому чувствую себя отлично. Уже появился один вариант с клубом, но пока всё в стадии обсуждения, без конкретики. Надеюсь, до начала сборов она появится», – рассказал Тихий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.