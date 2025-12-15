Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры после разрыва контракта с «Сериком»

Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры после разрыва контракта с «Сериком»
Комментарии

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал о возможном продолжении карьеры после разрыва контракта с турецким «Серик Беледиеспор». Клуб из второго дивизиона турецкого чемпионата до сих пор не выплатил игроку зарплату.

«После расторжения контракта с «Сериком» самостоятельно поддерживаю форму в Москве. У нас собралась группа ребят без контрактов или после травм, кому нужно поддерживать или набирать кондиции. Занимаемся с тренером – своего рода мини-сбор перед сборами. В Турции я играл постоянно, поэтому чувствую себя отлично. Уже появился один вариант с клубом, но пока всё в стадии обсуждения, без конкретики. Надеюсь, до начала сборов она появится», – рассказал Тихий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дмитрий Тихий пожаловался в ФИФА на турецкий «Серик» в связи с долгами по зарплате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android