Экс-защитник «Реала» Регилон стал одноклубником Месси в «Интер Майами»

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон на правах свободного агента пополнил состав клуба «Интер Майами» из МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Срок трудового соглашения футболиста с командой из Флориды рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления ещё на один год. Игрок стал заменой завершившему карьеру Жорди Альбе.

Серхио Регилон является воспитанником «Реала», на взрослом уровне он также выступал за «сливочных». Кроме того, в послужном списке защитника есть «Севилья», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и ряд других команд.

По итогам прошлого сезона «Интер Майами» стал победителем МЛС.