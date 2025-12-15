Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Реала» Регилон стал одноклубником Месси в «Интер Майами»

Экс-защитник «Реала» Регилон стал одноклубником Месси в «Интер Майами»
Комментарии

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон на правах свободного агента пополнил состав клуба «Интер Майами» из МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Срок трудового соглашения футболиста с командой из Флориды рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления ещё на один год. Игрок стал заменой завершившему карьеру Жорди Альбе.

Серхио Регилон является воспитанником «Реала», на взрослом уровне он также выступал за «сливочных». Кроме того, в послужном списке защитника есть «Севилья», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и ряд других команд.

По итогам прошлого сезона «Интер Майами» стал победителем МЛС.

Материалы по теме
«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android