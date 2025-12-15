Алексей Миранчук рассказал, чем Месси удивил его вживую

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в формате блиц-опроса ответил, чем ему запомнился вживую аргентинец Лионель Месси. Оба футболиста выступают в американской МЛС. Чемпион мира — 2022 защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года.

— Чем Месси удивил тебя вживую?

— Не знаю, обращением с мячом, наверное. Вживую ты просто понимаешь, как это всё происходит, — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Атланта Юнайтед» с Миранчуком заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС по итогам завершившегося сезона. «Интер Майами» с Месси стал чемпионом страны, победив «Ванкувер» (3:1) в финале плей-офф.