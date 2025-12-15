Экс-игрок сборной США Майкл Брэдли возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз»

Бывший полузащитник сборной США Майкл Брэдли стал главным тренером клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Ранее специалист работал с молодёжной командой «быков».

«Впечатлён возможностью стать главным тренером клуба, в котором я начал игровую карьеру (ранее команда называлась «Нью-Джерси Метростарс». — Прим. «Чемпионата»), работая в своём родном штате. С нетерпением жду начала трудового процесса ради достижения этим клубом успеха, который заслуживают болельщики», — приводит слова Брэдли официальный сайт МЛС.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» занял 10-е месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.